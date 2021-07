Na einde Tour wacht lange vlucht en uren aanschuiven voor Van Aert en Van Avermaet: "Ideaal is het absoluut niet"

Van Aert en Van Avermaet zijn de twee Belgische olympiërs die nu nog in de Tour zitten. Via een vlucht zondagnacht maken ze de verplaatsing van Parijs naar Tokio. Ook Benoot zal na zijn opgave op die vlucht zitten. Evenepoel is al in Japan en Vansevenant zal ook fris zijn.

Dat is toch wat anders dan mannen als Van Aert en Van Avermaet, die weinig tijd krijgen om te acclimatiseren, en dat na een zware Tour de France. "Ideaal is het absoluut niet", waarschuwt Jan Boone, inspanningsfysioloog van de UGent, in HLN. "Het eerste probleem is de jetlag. Je moet rekenen dat je per dag ongeveer 1,5 tijdverlies kan 'verwerken'. Er is zeven uur verschil tussen Tokio en West-Europa."

© photonews

En dat terwijl de olympische wegrit zaterdag al op het programma staat. "Voor de wielrenners die zondag vertrekken, wordt het dus heel nipt." Ze vliegen 's nachts: kunnen ze dan al wat slaap inhalen? "In plaats van te recupereren tijdens die vlucht, gaan ze nog meer slaaptekort opbouwen", vreest Boone.

WANDELEN BETER DAN STILSTAAN

"In een ideale wereld zouden ze zo'n traptoestelletje moeten meenemen dat je ziet bij bejaaren in het rusthuis. Op een vliegtuig is dat natuurlijk onbegonnen werk." Ook horen we van media en andere atleten dat het nog uren wachten is eer je in Tokio uit de luchthaven geraakt. "Als het inderdaad lang aanschuiven wordt na de landing, is dat geen goed nieuws. Als je staat, belast je je spieren. Wandelen is beter dan stilstaan."

Hoe kijken de renners er zelf tegenaan? "Je moet gewoon proberen om zo snel mogelijk in het ritme van ginder te komen", houdt Wout van Aert het simpel. Mentale sterkte is een belangrijke factor. "Het zit veel in de kop. Als het daar niet in steekt, dan maak je het alvast niet erger."

© photonews

Greg Van Avermaet ziet alvast geen nadeel voor de Belgen ten opzichte van heel wat andere deelnemers op de Olympische Spelen. "De helft van het peloton vertrekt zondagavond. Ik probeer de Tour economisch uit te rijden en al wat relatieve rust te nemen."