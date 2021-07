Nieuwe 'boss' in het peloton? Pogacar rijdt zelf achter vluchters om ze terug te halen

Het deed ons wat denken aan Lance Armstrong die het ook wel eens deed in de Tour de France. Zelf een gaatje dichtrijden op enkele vluchters en hen dan de les spellen voor welke reden dan uit.

Tom Skuijns en Michael Kwiatkowski moesten het ontgelden toen ze in de 19e etappe op zo'n 200 km van de meet gingen aanvallen. Pogacar reed het gat dicht om Skuijns een halt toe te roepen.

Waren er al vluchters genoeg weg en besliste Pogacar even dat het goed was zo? Hoogstwaarschijnlijk niet en wou hij vooral collegiaal zijn aangezien er net een valpartij had plaatsgevonden. Nieuwe aanvallen zouden de snelheid opnieuw de hoogte kunnen injagen in het peloton en ervoor zorgen dat de achterblijvers 200km lang moesten achtervolgen.

Het was op z'n zachtst gezegd een opvallend beeld. Pogacar mag dan wel een 'broekventje' van 22 jaar zijn. Hij staat op het punt om voor de tweede keer de Tour de France op zijn naam te schrijven en wil zich duidelijk ook laten gelden in het peloton.

Pogacar letting Kwiatkowski know who is the boss of the peloton. "No breakaway for you!" #TDF2021 pic.twitter.com/vDyhb1QDcI