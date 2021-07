Wout van Aert gaat niet meesprinten in negentiende Touretappe

Wout van Aert heeft zijn plannen uit de doeken gedaan voor de laatste dagen van de Tour de France. Met de finish boven op Luz Ardiden zijn de bergen achter de rug. Nu nog een keer meesprinten en de tijdrit rijden? Meer dan één keer sprinten gaat hij alvast niet doen.

In de negentiende etappe van de Tour is het de vraag: houden de vluchters stand of krijgen we toch nog een keertje een massasprint? "Ik kan me niet inbeelden dat het geen sprint zal worden, want Deceuninck-Quick.Step zal ook nog willen rijden voor Cavendish", zei Van Aert na de rit naar Luz Ardiden voor de microfoon van Sporza.

TEUNISSEN SPRINTER VAN DIENST

Van Aert maakte er zich niet al te druk in en gaf aan zelf niet te zullen meesprintern voor de zege. "Zelfs als het een sprint wordt, ga ik me er niet tussengooien. Als iemand dat bij ons doet, zal het Mike Teunissen zijn. De tijdrit is voor mij nu de prioriteit."

Op de voorlaatste dag houdt Van Aert dus zijn generale repetitie voor de olympische tijdrit in Tokio. Zondag is het dan aankomen op de Champs-Élysées. Afwachten of Wout van Aert daar wel nog een keertje zijn sprintersbenen bovenhaalt.