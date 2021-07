🎥 Andre Greipel stopt vroeger dan eerst aangekondigd: "Ik hoop op een bepaalde manier in het wielrennen te blijven"

De wielerloopbaan van André Greipel loopt stilaan ten einde. Als we de Duitser nog in het wielrennen tegenkomen, zal dat vanaf volgend jaar zeker in een andere hoedanigheid zijn. Eind dit jaar hangt Greipel de fiets immers aan de haak.

Dat is vroeger dan verwacht, want in een documentaire had Greipel eerder aangekondigd te stoppen eind 2022. In een filmpje van zijn ploeg Israel Start-Up Nation komt Der Gorilla nu met een andere boodschap. "Ik stop aan het einde van 2021. Eind dit jaar zet ik een punt achter mijn carrière", zegt de 39-jarige sprinter.

Met 22 ritzeges in grote ronde op zijn naam - 11 in de Tour - beschikt Greipel over een hoopvolle blik op de toekomst in de nadagen van zijn carrière "Ik ben superblij met alles wat ik bereikt heb, samen met mijn ploegmaats en stafleden. Ik kijk met veel geluk naar de toekomst. Ik kan doen wat ik wil, afzien wanneer ik wil en natuurlijk tijd spenderen met mijn familie. Ik hoop op een bepaalde manier in het wielrennen te blijven."

Van 2011 tot 2018 zorgde André Greipel voor een karrenvracht aan overwinningen als sprinter bij Lotto. "Ik wens iedereen in het profpeloton het beste. Ik ben dankbaar voor iedereen die bij mijn carrière betrokken was."