🎥 Philippe Gilbert legt uit op YouTube: waarom zijn er twee départs in elke etappe van de Ronde van Frankrijk?

Philippe Gilbert is bezig aan zijn 11e Ronde van Frankrijk en kent ondertussen al veel Franse wegen. Voor de koersleken legt hij op zijn YouTube-kanaal uit waarom er net een départ réel en een départ fictif is.

Bij elke Touretappe rijden de renners en masse nog enkele kilometers totdat Tourbaas Prud'homme met zijn vlag zwaait vanuit de auto en de renners loslaat. Even daarvoor waren de renners al gestart bij de zogeheten départ fictif. Wanneer het sein gegeven is om te koersen, spreken we van een départ réel.

Wanneer die départ réel gegeven wordt, staat op voorhand al in het roadbook voor de renners. Gilbert legt het uit met de 16e etappe bij de hand, een etappe die gewonnen werd door Patrick Konrad. Daar startten de renners op meer dan 2.000 meter hoogte maar mochten ze pas 19 km later koersen na de afdaling.

"Die afdaling hebben we veilig achter de auto gedaan, via een website kunnen we ook zien hoe de wegen eruit zien waar we zullen fietsen. De sportief directeur is per etappe bovendien zo'n drie uur bezig om te bekijken of de wegen wel veilig zijn", vertelt Philippe Gilbert.

"Veel etappes starten in het midden van een stad en daar zijn veel obstakels die het gevaarlijk maken. De organisatoren willen het liever veilig houden op die wagen dus houden ze ons achter de wagen. Maar soms is het ook een leuke manier om even een stad te leren kennen, dus het is eigenlijk tweeledig", concludeert hij.