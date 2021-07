Dylan Groenewegen ziet Cavendish etappezeges aan elkaar rijgen in Tour: "Volgend jaar wil ik erbij zijn"

In de Giro van 2021 was hij er al bij, maar de Tour kwam wat ongelegen voor Dylan Groenewegen. Dat uitgerekend oude bekende Mark Cavendish naar de zege kan sprinten, doet bij hem ook de hoop oplaaien.

"Ik baal wel dat ik er neit bij ben", vertelt Groenewegen bij WielerFlits. "Ik had op basis van het parcours al wel gezien dat er wat massasprints zouden zijn. Maar ik wist dat het door de schorsing en de privé-zaken rond mijn zoontje een lastig jaar zou worden", klinkt het.

Groenewegens schorsing na het veroorzaken van een massale valpartij met onder andere Fabio Jakobsen liep af in mei. Enkele dagen later stond hij aan de start van de Giro maar winnen kon hij nog niet doen.

"In de Ronde van België voelde ik me goed en denk ik dat ik dicht bij hem zou geweest zijn in de sprint, maar ik had al snel een probleem met mijn deraileur. Van thuis uit praten is makkelijk, maar de conditie was goed in de Ronde van België. Volgend jaar wil ik er weer bij zijn, al moeten we nog even afwachten op het parcours", besluit hij.