Meer onrust in het peloton: renners verdenken andere ploegen van sjoemelen met de fietsen

De Tour de France van 2021 doet duidelijk de gemoederen oplaaien in het peloton.

Eerst was er het dubieuze interview met Thomas De Gendt, die foeterde zijn beste waarden te trappen maar dan als honderste rondreed in de bergen. Al wou hij achteraf wel nog even verduidelijk dat hij geen verboden middelen suggereerde.

Enkele dagen geleden is de politie binnengevallen bij Bahrain-Victorious. "We hebben niets te verbergen", klinkt het daar. Maar met het wielerverleden in achting genomen, blijft het een onrustwekkende gebeurtenis.

En Tadej Pogacar... Als er iemand niet goed, maar heel goed is en de rest op minuten zet, zullen er altijd vragen worden gesteld in het wielrennen.

De nieuwste roddel uit het peloton draait echter om mechanische doping. Enkele renners zouden aan de Zwitserse krant 'Le Temps' anoniem verteld hebben dat ze vreemde geluiden horen bij de achterwielen van sommige ploegen. Welke ploegen het zijn, staat niet helemaal vast. Al worden UAE, Bahrain-Victorious, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma wel geviseerd.

Pogacar reageerde nogal onverschillig bij Cyclingnews. "Ik hoor niets speciaal hoor. Ik weet het niet, we gebruiken niets illegaal en alles is van Campagnolo", reageerde de geletruidrager.