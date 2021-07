Ontketende Van Aert demonstreert met overmacht in Tour-tijdrit en is klaar voor Tokio, Pogačar gaat de Tour winnen

Voor Wout van Aert was de tijdrit naar Saint-Émilion de generale repetitie voor Tokio. Tourritzege nummer 2 was hem zeker gegund en die kwam er ook. Tegen een bijzonder sterke Van Aert was niemand opgewassen. Ook Pogacar niet, al wint die zonder ongelukken zondag wel zijn tweede Tour.

Rode lantaarn Tim Declercq begon als eerste aan de tijdrit. Al snel kregen we een duelletje tussen twee tijdrijders Bissegger en Bjerg. Bissegger was de snelste van die twee, maar Asgreen zette pas echt een richttijd neer. Vooral op het einde van de tijdrit was de Deen van Deceuninck-Quick.Step verbluffend sterk.

Dat moest ook Europees kampioen Küng aan de lijve ondervinden. Die was aan het eerste tussenpunt tien seconden sneller dan Asgreen, maar had die aan tussenpunt 2 alweer ingeleverd en kreeg aan de finish 16 seconden om zijn oren. Het was dan vooral wachten op en uitkijken naar Wout van Aert.

VAN AERT 21 SECONDEN SNELLER DAN ASGREEN

Een ontketende Van Aert zette al de voorlopig snelste tijd neer aan het eerste tussenpunt in Pomérol. In Montagne aan tussenpunt 2 was hij 24 seconden sneller dan zowel Küng als Asgreen. Die laatste eindigde dus sterk. Van Aert hield aan de aankomst in Saint-Émilion wel nog 21 seconden over: ijzersterk!

Slechts één zaak moest Van Aert zich nog afvragen: was het goed genoeg voor winst of had die dekselse Pogačar nog zin in een straf nummertje? Die laatste had in Pomérol de achtste tijd op 17 seconden van Van Aert. Daar moest de Belg van Jumbo-Visma zich niet al te veel zorgen over maken. Van Aert moest zich tout court geen zorgen maken: hij was de sterkste.

VINGEGAARD STELT PLEK 2 IN KLASSEMENT VEILIG

Zijn ploegmaat Vingegaard reed ook een prima tijdrit en hield zo zijn tweede plek in de stand vast. De top drie in het klassement bleef dus ongewijzigd: Pogačar op 1, Vingegaard op 2 en Carapaz op 3. Normaal is dat ook het podium bij het bereiken van Parijs zondagavond. Pogačar zal zich dan opnieuw Tourwinnaar mogen noemen, want hij is rechtgebleven in de tijdrit.

De man van de dag is echter Wout van Aert en niemand anders. De hoop op een olympische medaille mag groot zijn na deze prestatie. Zelfs olympisch goud is niet uitgesloten. Ganna zal aan deze Van Aert alvast een stevige klant hebben.