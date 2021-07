🎥 Heerlijke tijden voor Pogačar: met alle ploegmaats naar Parijs en tijdens de koers bollentrui 'van' Poels signeren

De traditie is dat tijdens de slotetappe er een prachtig fotomoment komt voor de ploeg van de winnaar en dat is dit jaar niet anders. Bij UAE gaat overigens het absolute droomscenario in vervulling: het gaat Parijs halen met acht man en de kopman schrijft dan ook nog eens de Tour op zijn naam.

💛 In Yellow, and with 8 riders! @TeamEmiratesUAE will finish the Tour with all those that started!



💛 En Jaune, et à 8 ! L'équipe UAE Team Emirates termine ce tour au complet !#TDF2021 pic.twitter.com/4MqvdyO9iD