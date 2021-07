Pascal Ackermann vervolledigt hattrick in de Settimana Ciclista Italiana, Sep Vanmarcke voor derde keer derde

Pascal Ackermann had al twee ritzeges beet in de Settimana Ciclista Italiana. De hattrick is compleet, nadat de Duitser ook de slotetappe won in Cagliari. Sep Vanmarcke deed ook opnieuw mee voor de ritzege, maar werd eens te meer derde.

Nadat de vroege vlucht werd teruggenomen, ontstond er een interessant steekspel. Op de bij momenten pittige wegen rond Cagliari werden enkele van de rappere mannen op afstand gereden. Zo was er met 25 kilometer te gaan een kloof van een minuut tussen een eerste peloton en een tweede groep. Op acht kilometer van de aankomst plaatste Luca Wackermann van Eolo-Kometa een aanval, maar dat was tevergeefs. Die eerste ruime groep kon dus toch nog sprinten om de zege. Niet alle sprinters waren vooraan aanwezig, maar wel Pascal Ackermann. Die had al twee ritzeges achter zijn naam en was ook deze keer de snelste. ULISSI PAKT EINDZEGE Ackermann haalde het in de sprint van de Colombiaan Restrepo. Vanmarcke kwam als derde over de streep en dit al voor de derde maal in deze rittenkoers. De eindzege in de Settimana Italiana Ciclista gaat naar Diego Ulissi.