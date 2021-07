Pogačar geniet en heeft eindzege beet: "Helemaal anders dan vorig jaar, zag Allan Peiper voor het eerst sinds januari"

Een eindzege voor Pogačar. Opnieuw. Ook Allan Peiper is nu in de Tour om het mee te beleven. Het resultaat is hetzelfde als in 2020, maar de insteek was anders. Vorig jaar stuntte Pogačar als underdog, dit jaar domineerde hij drie weken lang als titelverdediger.

"Toen ik over de streep kwam, was ik blij dat de tijdrit erop zat. Het ging eigenlijk nog snel. Er was zoveel steun van de mensen langs de kant van de weg. Ik genoot van elke kilometer, ook al was ik aan het afzien en was het zo warm", vertelde Pogačar na aankomst in Saint-Émilion.

In de buurt van de ritzege kwam de Sloveen. Ging hij voluit of pakte hij het eerder rustig aan? "Ik ging voluit, al was het wel helemaal anders dan in de vorige tijdrit.. Ik was goed voorbereid, maar er zat niet meer in de benen. Het is nog altijd wel een supersterke prestatie." Kan hij zijn twee eindzeges met mekaar vergelijken? "Het is niet te vergelijken. Het is helemaal anders dan vorig jaar."

VEEL EMOTIES

Ook werd Pogačar herenigd met zijn ploegleider Allan Peiper. "Ik zag Allan voor het eerst sinds januari. Voor de start van de tijdrit waren er al veel emoties. Ik was zo blij om hem te zien. Hij was in een goede stemming. Ik had de ploeg van hem, de ploeg, vrienden, familie en fans: ik genoot van elk moment." Pogačar behoort nu tot het clubje van renners met twee eindzeges achter hun naam. "Daar zal ik later over nadenken."