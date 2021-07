Dylan Teuns blikt terug op politie-inval in Frankrijk: "Telefoon nog altijd niet terug"

Dylan Teuns reed een erg sterke Tour de France en pakte een ritzege op Le Grand-Bornand. Voor zijn ploeg werd de koers echter overschaduwd door een inval van de politie.

Teuns wil vooral het sportieve onthouden. "Ik heb een heel goeie Tour achter de rug", zei Dylan Teuns aan HLN. Met Bahrain Victorious won hij de trofee voor het ploegenklassement. Teuns hoopt nu de Vuelta te kunnen rijden.

De Tour werd overschaduwd voor Bahrain door de inval van de politie in Pau. Alle kamers van het team werden doorzocht en er werden gegevens over de renners in beslag genomen. "Dat wil je niet elke dag meemaken", gaat Teuns verder. "Ze vielen binnen alsof ze snel de dopingzondaars kwamen oprollen, maar er was natuurlijk niets te vinden."

Duidelijkheid is er op dit moment nog niet. "Verder weten we er nog altijd niets van. Ik heb mijn telefoon nog altijd niet terug", besluit Teuns.