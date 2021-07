Geloof bij Jumbo-Visma in glansrol voor Wout van Aert op de Spelen is groot: "Nu zijn alle signalen goed"

Het laatste Tour-weekend was het weekend van Van Aert. Met het oog op de Spelen is het de tijdritzege in het bijzonder die de burger moed geeft: deze Van Aert moet op de Olympische Spelen kunnen strijden voor de medailles, een gooi kunnen doen naar goud zelfs.

Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma, zegt in HLN alvast een goede Van Aert te verwachten op de Spelen. "Het bewijs van zijn goede vorm is bij deze geleverd en die neemt hij mee naar Tokio. Dat het ook nog eens heel warm was in de tijdrit, is een extra pluspunt want dat geeft ook vertrouwen voor de hitte die er in Tokio aankomt. Ook al zal de vochtigheid er nog een iets andere tijdrit van maken.

Desondanks is het goed dat Van Aert in die warmte al een topprestatie heeft kunnen leveren. "Had hij zaterdag zwaar afgezien bij die hogere temperaturen, dan waren er misschien vraagtekens opgedoken. Nu zijn alle signalen goed. Het materiaal is goed, Wout is goed, hij kan met een goed gevoel naar die tijdrit."

Bij Jumbo-Visma sleutelden ze de voorbije maanden aan het stuur van Van Aert, zodat die in de ideale houding kan blijven trappen. Heijboer nuanceert echter. "We kunnen zijn positie wel optimaliseren, maar de rest moet hij doen. Technisch is hij al supergoed. Het bochtenwerk hoeft niemand hem nog te leren. De rest is vooral fysiek."

Wat moet hij dan nog doen om klaar te zijn voor de olympische tijdrit? "Vooral maken dat hij goed herstelt van de lange reis. Zich zo snel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden ter plekke en uitrusten van de Tour, dan moet hij nog twee knalprestaties kunnen leveren. Zaterdag is er al de wegrit, dus een echte stevige trainingsprikkel heeft hij daarnaast niet meer nodig."