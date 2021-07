Team INEOS Grenadiers neemt na vijf jaar afscheid van kledingsponsor

De tenue van Team INEOS Grenadiers zal er volgend seizoen iets anders uitzien. De wielerploeg zal namelijk niet langer samenwerken met Castelli, haar kledingsponsor de voorbije jaren. De ploeg maakte het nieuws zelf bekend.

INEOS Grenadiers heeft wel al een opvolger klaar. Zo gaat de Britse wielerploeg vanaf volgend seizoen samenwerken met Bioracer.

After five successful seasons, 2021 will be the final year of the partnership between INEOS Grenadiers and @CastelliCycling.



From 2022 the team will race in @bioracer kit as part of a new exciting Performance Apparel partnership.https://t.co/bIjg8yAPLt pic.twitter.com/mHcGb7TNM9