Wellicht laatste mogelijkheid op deelname aan Spelen weg voor Dylan Teuns met Olympische Spelen van Tokio

Met een jaar vertraging gaan binnenkort de Olympische Spelen op gang komen. Zonder Dylan Teuns, weliswaar. Teuns geraakte niet verder dan de reservelijst en haalde de olympische selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout niet, ondanks een sterke Tour.

Toen de Olympische Spelen vorig jaar net waren uitgesteld, kon Wielerkrant Dylan Teuns hierover enkele vragen stellen. Hij vond het de goede beslissing om de Spelen uit te stellen. Ook over de nieuwe vastgelegde periode voor de Spelen was Teuns tevreden. Het moest volgens hem vooral dezelfde timing in het jaar blijven.

Uiteindelijk werden de Olympische Spelen ingepland van 23 juli tot 8 augustus. "Eventueel kon men het ook nog doen in het najaar van 2020, maar ons programma zat zo al vol. Dat er dan nog eens bijnemen, was niet simpel geweest. Het had wel leuk geweest, maar het moet ook niet elk jaar zo hectisch worden", zei Teuns over de kalender.

GEEN PARCOURS VOOR TEUNS IN PARIJS 2024

Teuns was erg graag naar Tokio gegaan. "De Spelen, dat is het grootste sportevenement ter wereld. Het is nu ook een parcours dat mij ligt. Het volgende parcours zal mij waarschijnlijk niet zo goed liggen. Ik zie het een beetje als mijn laatste mogelijkheid. Want daarna zijn we weer bijna acht jaar verder en ben ik er 35. Dan begin je al op leeftijd te komen."

We weten inmiddels echter dat Teuns die 'laatste mogelijkheid' niet zal kunnen grijpen. Ondanks een zeventiende plek in het eindklassement van de Tour en een Tourritzege in de bergrit naar Le Grand-Bornand, gaat Teuns niet naar de Spelen. De selectie was immers al gemaakt bij de start van de Tour en Vanthourenhout koos voor vijf andere namen.