Bondscoach loodst Greg Van Avermaet en Wout van Aert over het olympisch parcours

Greg Van Avermaet en Wout van Aert hebben kennisgemaakt met het olympisch parcours. Bondscoach Sven Vanthourenhout stond hen tijdens hun verkenning bij en was de gids van dienst. Vooral voor kopman Van Aert is het uiteraard belangrijk om te weten waar de cruciale punten liggen.

Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant hebben al eerder over het parcours op de Olympische Spelen gereden. Voor Greg Van Avermaet en Wout van Aert kon dat voordien nog niet, aangezien zij allebei de Tour uitreden. Het was uitkijken naar de eerste verkenning, want als respectievelijk huidig olympisch kampioen en kopman van de Belgische ploeg hebben ze allebei een belangrijke rol te vervullen.

WOUT OP TIJDRITFIETS

Enkele opvallendheden wel bij hun trainingstocht: Greg Van Avermaet had zijn gouden helm, waar hij nu al vijf jaar mee in het peloton koerst, niet op. Heeft hij in gedachten al afscheid genomen van zijn olympische titel? Wout van Aert reed dan weer op zijn tijdritfiets, terwijl Van Avermaet en Vanthourenhout op hun gewone koersfiets zaten.

Bij momenten was te zien hoe Vanthourenhout aanwijzigingen gaf: de bondscoach is al langer ter plekke en is dan ook uitstekend geplaatst om de details van het parcours te schetsen. Van Avermaet en Van Aert zullen nu al beter kunnen inschatten hoe de Belgische ploeg er voor staat.