Evenepoel vindt parcours in Tokio goed vergelijkbaar met Imola: "Als Wout superdag heeft, zal hij moeilijk te kloppen zijn"

Remco Evenepoel is één van onze troefkaarten in Tokio. Gezien de vorm waar Wout van Aert in verkeert, is die laatste de Belg die de meeste kansen toegedicht wordt. Evenepoel ziet dat ook zo, al bevallen de beklimmingen op het parcours hem wel.

Evenepoel beschrijft bij Sporza de Mikuni Pass. "De klim is vrij breed, je ziet niet dat het steil is, maar je voelt het wel. De klim doet me erg denken aan de klim in Burgos waar ik boven heb gewonnen en in San Sebastián was het ook zo steil. De finale van het WK in Imola is er eigenlijk perfect mee te vergelijken. Als je de afdaling induikt met x-aantal seconden voorsprong, dan moeten ze rijden vanachter."

Het is dan nog de vraag wie voor iemand anders de kastanjes uit het vuur wil halen. "Het stuk daarna aan het meer is ook vrij vlak, dat is een tijdrijdersstuk. Die dingen spelen in het voordeel van Van Aert en mij. Wat ook belangrijk zal zijn, is hoe er op Fuji gereden zal worden. Zeker met de wind. Dat is ook niet makkelijk want die klim is heel ongelijkmatig. Stel dat er daar al een ploeg de gaspedaal induwt, dan is de finale opengebroken."

HOGE VERWACHTINGEN

Kortom: het is een parcours dat op en af gaat. "Ook het circuit is niet vlak. Het is al heel lastig voor we aan het lastigste moeten beginnen." Nog een extra moeilijkheidsgraad: de verwachtingen in België zijn hooggespannen. "Dat is vooral Wout zijn schuld", lacht Evenepoel. " Hij zit vol vertrouwen en zit in de vorm van zijn leven. Als hij een superdag heeft, zal hij moeilijk te kloppen zijn."

België komt wel aan de start met hun beide als kopmannen. "We hebben een ploeg waarmee we twee tactieken kun uitspelen. Wout kan wachten tot aan de meet en ik kan proberen om alleen te gaan. Maar het wordt niet simpel want ook Tadej Pogačar rijdt mee, net als Carapaz bijvoorbeeld. Die zullen ook goed zijn."

GOED PLAN

Wie kans wil maken op de zege, zal ook top moeten zijn, weet Evenepoel. "Als je deze koers wil winnen, moet je 100 procent zijn, geen 95 of 90 procent. We moeten als Belgen een goed plan hebben en dan denk ik dat we kans op slagen hebben."