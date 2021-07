Fabio Jakobsen doet het in de Ronde van Wallonië! Nederlander boekt eerste overwinning sinds zijn zware val in de Ronde van Polen

Het is hem gelukt. Nadat hij gisteren net buiten de top 20 was geëindigd, heeft Fabio Jakobsen vandaag de tweede etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam gezet. Een sterke prestatie van de sprinter.

De tweede etappe van de Ronde van Wallonië werd aangepast door het noodweer en dus werden er plaatselijke rondes gereden op het Circuit van Zolder. Het werd dan ook snel duidelijk dat de etappe ging eindigen op een massasprint.

Dylan Groenewegen was dus opnieuw de grote favoriet, maar het was die andere Nederlander, Fabio Jakobsen, die de overwinning kon binnenhalen. Een emotionele overwinning voor de renner van Deceuninck-Quick-Step, want het is zijn eerste overwinning na zijn zware val in de Ronde van Polen.