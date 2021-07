Olympische Spelen van 2032 gaan door in Australië

Dit jaar worden de olympiërs ontvangen in Tokio. Ook voor de Olympische Spelen van 2032 is de bestemming bekend. Deze Spelen zullen plaatsvinden in Brisbane, in Australië dus. Het IOC heeft Brisbane officieel aangeduid als gaststad.

Het was deze keer geen moeilijke knoop die de toewijzingscomissie moest doorhakken. Brisbane kwam als enige stad in aanmerking om de Olympische Spelen van 2032 te ontvangen. Het IOC voerde immers in 2019 een systeem van voorkeurskandidaten in.

GEEN RATRACE

Dit is een poging om af te geraken van de ratrace tussen verschillende kandidaten en om te voorkomen dat steden exhuberant hoge bedragen betalen om zich te profileren, met het oog op een betere kans om de Spelen binnen te halen.

Brisbane kreeg dus geen tegenstand en kreeg de goedkeuring om als gaststad te fungeren voor de Spelen van 2032. In 2024 gaan de Olympische Spelen door in Parijs. Vier jaar later, in 2028, strijden de olympiërs voor de medailles in Los Angeles. Nadien is het dus de beurt aan Brisbane.