Transfercarrousel in gang gezet in de wielerwereld: twee Colombiaanse klimmers gaan van ploeg veranderen

Er zijn veranderingen op til in de wielerwereld. Zo lijkt Esteban Chaves naar EF Education-Nippo te verhuizen, terwijl Sergio Higuita op weg lijkt naar het Duitse BORA-Hansgrohe. Ook Jai Hindley zou onderweg zijn naar BORA-Hansgrohe.

Esteban Chaves rijdt dit seizoen voor Team BikeExchange, maar lijkt komend seizoen verandering in te komen. Zo zou de Colombiaan volgens Cyclingnews bij EF Education-Nippo aan de slag gaan. Daar moet hij een landgenoot gaan vervangen.

Sergio Higuita is namelijk op weg naar de uitgang bij EF Education-Nippo. De klimmer lijkt naar BORA-Hansgrohe te trekken. Het is niet de enige klimmer die BORA-Hansgrohe zou binnenhalen, want ook Jai Hindley wordt genoemd als mogelijke versterking.