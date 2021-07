Alpecin-Fenix gaat door met De Bondt en Duitse ploegmaat: "Geniet van vrije rol en ondersteunen van Van der Poel"

"Ik ben heel blij met mijn contractverlenging, want ik ben hier supergelukkig", zegt De Bondt op de Facebookpagina van zijn team. "Het toont ook de appreciatie aan langs beide kanten. Philip en Christoph Roodhooft hebben aangegeven dat ze tevreden zijn dat ik nog twee jaar langer blijf."

Er zijn al mooie herinneringen verbonden aan de periode van De Bondt bij Alpecin-Fenix. "Ik zal nooit de Belgische titel vergeten die ik in deze ploeg behaald heb. Ik geniet van de combinatie van de vrije rol die ik heb in bepaalde koersen en het ondersteunen van kopmannen als Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel en Tim Merlier in andere koersen."

šŸ“¢ GREAT NEWS: We are pleased to announce that our German lead-out man Alexander Krieger and former Belgian national champion Dries De Bondt have signed a contract extension with #AlpecinFenix until the end of 2023 ā€¼



