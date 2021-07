Dan toch geen INEOS Grenadiers voor Aleksandr Vlasov: Russische klimmer gaat bij deze ploeg aan de slag

De nieuwe ploeg van Aleksandr Vlasov is zo goed als bekend. De jonge Rus zal Astana-Premier Tech verlaten en gaat meer dan waarschijnlijk bij BORA-Hansgrohe aan de slag. Zo vist INEOS Grenadiers achter het net.

Het is langer bekend dat Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech aan het einde van het seizoen zal verlaten en Wielerflits lijkt te weten wat de volgende bestemming van de jonge Rus zal zijn. Zo zou Vlasov naar BORA-Hansgrohe trekken.

Zo vist INEOS Grenadiers achter het net, want de Britse wielerformatie had ook heel wat interesse in de klassementsrenner van Astana-Premier Tech. Vlasov eindigde dit seizoen op de vierde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Italië.