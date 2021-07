Greg Van Avermaet gelooft in een nieuwe, gouden medaille voor België in de Olympische wegrit: "Laten we proberen om het nog een keer te doen zaterdag"

Ook Greg Van Avermaet gelooft in een nieuwe, Belgische overwinning in de Olympische wegrit. Hij gaf meer uitleg op zijn Twitterpagina. Zo kwam hij ook nog even terug op zijn gouden medaille in 2016.

"Flashback tijd naar Rio, waar de Olympische droom werkelijkheid werd. Laten we proberen om het nog een keer te proberen met het team zaterdag", aldus Greg Van Avermaet op sociale media.

Flashback time to Rio, where the Olympic dream became reality. Let’s try to give it another go with the team Saturday! 💪 #TBT #TokyoOlympics pic.twitter.com/YxA4W1wRE3