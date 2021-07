Groenewegen reageert nadat ook Jakobsen voor het eerst sinds hun crash wint: "Het is Fabio enorm gegund"

Zowel Dylan Groenewegen als Fabio Jakobsen hebben in de Ronde van Wallonië hun eerste overwinning behaald sinds hun horrorcrash in de Ronde van Polen. Het is dat het zo moest zijn. Opvallend wel: echt tegen elkaar spurten deden ze nog niet.

Want bij de zege van Groenewegen geraakte Jakobsen ingesloten en bij de overwinning van Jakobsen kon Groenewegen door omstandigheden niet meesprinten. "Natuurlijk baal ik ervan dat ik niet mee heb kunnen sprinten", zegt Groenewegen na de etappe op het Circuit van Zolder. "We moeten nu met de ploeg weer gaan kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen."

De conditie is alvast goed genoeg, zo geeft Groenewegen aan. "Het ligt niet aan de benen." De snelle man van Jumbo-Visma stond ook even stil bij het feit dat het uitgerekend Jakobsen was die deze keer als eerste over de streep kwam. "Ik heb zelf niet gewonnen, maar het is Fabio enorm gegund."

BEIDEN MOEILIJKE TIJD ACHTER DE RUG

Mogelijk helpt het ook om nu allebei vooruit te kunnen kijken. "We hebben beiden een moeilijke tijd gehad en dat hij nu weer wint, daar kunnen we alleen maar veel bewondering en respect voor hebben. Ik ben blij om weer tegen hem te kunnen rijden."