Verrassing op komst in 2022? "Zou me niets verbazen als hij kopman is in de Tour voor Ineos"

Het voorbije decennium pakte Sky/Ineos de ene zege in een grote ronde na de andere. Dit jaar grepen ze er in de Tour de France wel opnieuw naast. Wat gaat het in de toekomst geven?

"Improviseren kunnen ze niet, ze kunnen alleen maar de dans leiden in een strak patroon", is Michel Wuyts scherp in De Tribune. Toch kijkt hij uit naar een youngster, die samen met Bernal en Carapaz voor een nieuwe generatie helemaal kan zorgen. Tourkopman "Ik kijk uit naar Pidcock in de Vuelta, inderdaad. Hij hoeft nog niet te winnen, maar hij kan ver komen", meent Wuyts. "Het zou me niet verbazen als ze Pidcock volgend jaar al meenemen naar de Tour als kopman. Als individu is Pogacar beter, maar met Pidcock én Bernal en met Carapaz en Sivakov in steun kan je een slag slaan."