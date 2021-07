Voltallige wielerwereld in de wolken met zege Jakobsen: "Trots op het gevecht dat hij geleverd heeft" en "Fantastisch"

Met zijn ritzege in de Ronde van Wallonië heeft Fabio Jakobsen de voltallige wielerwereld beroerd. Uiteraard was het vooral voor de renner zelf en zijn ploeg een bijzonder moment, maar ook ver buiten de ploeggrenzen zijn veel mensen uit de wielerwereld enorm blij voor Jakobsen.

Dat bleek ook uit de reacties op sociale media. "Trots op het gevecht dat hij geleverd heeft", zegt baas Patrick Lefevere. "Het best mogelijke nieuws", klinkt het op het bekende Twitteraccount Procycletrumps. "Zo verdiend" en "Fantastisch", staat onder meer te lezen in andere online berichten. Een bloemlezing.

Bam he’s back @FabioJakobsen @deceuninck_qst I’m so happy and proud for the fight he deliver 🙏🏽 pic.twitter.com/QLkKNxJnrl — Patrick Lefevere (@PatLefevere) July 21, 2021

Also really happy for @FabioJakobsen, seeing him winning again in Wallonie, so well deserved!💪🏼👏🏼 https://t.co/T9vqbCOAvl — Mike Teunissen (@MikeTeunissen) July 21, 2021

Couldn’t be better! After the win of Dylan yesterday today a big win for @FabioJakobsen! Very happy for him, his family, @SEGcycling and his team @deceuninck_qst! #respect — Merijn Zeeman (@merijnzeeman) July 21, 2021

Congratulations @FabioJakobsen - a long & extremely difficult road but you made it back to the podium. Amazing! I’ve been following your journey & I’m really happy for you. 👏🏼 🙌 — Robbie McEwen AM (@mcewenrobbie) July 22, 2021