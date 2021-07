Interview Belgische teamgenote klaar om Lotte Kopecky bij te staan: "Ik schat haar kansen best hoog in"

Lotte Kopecky is de hoop van de natie op een medaille bij de vrouwen. Daarnaast is er een Belgische renster die bereid is om zich weg te cijferen voor Kopecky in de persoon van Valerie Demey. Zij maakte dit seizoen ook al een goede indruk.

Wielerkrant vroeg Demey naar haar ambities voor de Olympische Spelen. "Ik ga volledig in dienst van Lotte Kopecky starten. Ik denk dat ik zelf wel ervan overtuigd mag zijn dat ik hopelijk enkele schiftingen kan overleven. Dan hoop ik haar te kunnen bijstaan." THÜRINGEN TOUR ALS HOOPGEVENDE WAARDEMETER Wat denkt Demey over de kansen van Kopecky? "Ik schat die best wel hoog in. Laatst in Thüringen heeft ze weer bewezen dat ze bergop met de besten meekan. Ikzelf reed daar ook top tien in het algemeen klassement, wat wel aangeeft dat ik ook wel een tijdje kan volgen." Dat doet toch het beste verhopen voor de olympische wegrit. Lang samen vooraan blijven zou wel eens van heel groot belang kunnen zijn. "Als we samen kunnen overleven en zij niet alles alleen moet oplossen in de finale, dan denk ik wel dat ze een grote kans maakt", aldus een optimistische Demey.