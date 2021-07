Carapaz door het dolle heen na olympische titel: "Mooiste moment van mijn leven"

Richard Carapaz is een aardig palmares bij elkaar aan het fietsen. Na Giro-winst en podia in zowel de Tour als de Vuelta, heeft hij de Olympische wegrit op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan was dan ook maar al te blij om de gouden medaille in ontvangst te nemen.

"Ik kon het niet geloven, zelfs niet toen ik over de finish kwam", vertelde Carpaz na zijn zege in Tokyo. "Ik heb heel hard gewerkt om hier te zijn, je moet er altijd in blijven geloven."

Carapaz was geen topfavoriet om de winst weg te kapen maar was ook niet de eerste de beste outsider. "Het was enorm zwaar vandaag. Ik moest geduldig wachten op mijn moment. Toen we met z'n tweeën vooraan 20 seconden hadden, wist ik dat een medaille erin zat."

Tot vandaag had Ecuador nog maar twee keer een olympische medaille binnengehaald op de Spelen. Snelwandelaar Jefferson Perez veroverde in het verleden al goud en zilver. "Het is echt heel speciaal, voor mij en voor mijn land", besluit hij