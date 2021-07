Gemengde gevoelens bij Wout van Aert na zilveren medaille: "Had de benen om te winnen, maar heb ook het maximale eruit gehaald"

Net geen gouden medaille voor Wout van Aert in de Olympische wegrit. Onze landgenoot was misschien wel de sterkste renner in koers, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats en dus ook de zilveren medaille.

Na de wegrit was Wout van Aert ontgoocheld, maar hij was al bij al ook wel tevreden met de tweede plaats. "Ik had de benen om te winnen, maar ik heb ook het maximale eruit gehaald", legde van Aert uit bij Sporza. Van Aert was tevreden over de tactiek van de nationale ploeg. "De jongens hebben hard gewerkt en ik ben blij dat ik ze een medaille kan teruggeven. Het was de juiste tactiek om mijn eigen tempo te rijden op de Mikuni Pass", aldus onze landgenoot.