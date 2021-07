Jakobsen pakt tweede ritoverwinning in Ronde van Wallonië, Simmons wint eindklassement

Enkele dagen na zijn eerste overwinning sinds zijn crash in de Ronde van Polen vorig jaar in augustus, kon Fabio Jakobsen opnieuw het zegegebaar maken in de laatste etappe van de Ronde van Wallonië. De Amerikaan Quinn Simmons wint het eindklassement

De laatste etappe van de Ronde van Wallonië trok van Dinant naar Quaregnon. Een klim van tweede categorie op ruim 10 kilometer van de streep moest ervoor zorgen dat er nog wat spankracht ontstond om etappe- en eindwinst. Die puist zorgde wel nog voor wat aanvallen maar uiteindelijk kon een massasprint niet vermeden worden in de slotetappe. Florian Sénéchal legde de snelheid hoog voor ploegmaat Fabio Jakobsen, die het autoritair afmaakte. Opvallend genoeg is dat de andere protagonist in die valpartij in Polen vorig jaar, Dylan Groenewegen, eerder deze week ook twee etappes won in Wallonië. Het waren voor de sprinter van Jumbo-Visma ook de eerste overwinningen sinds het incident. What a sprint!#ethiastourdewallonie2021 pic.twitter.com/IB9Z2ODURX — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 24, 2021 Fighter 👊#ethiastourdewallonie2021 pic.twitter.com/V1ArzmC4Uv — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 24, 2021