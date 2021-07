Krijgen we Thomas De Gendt in deze rittenwedstrijd te zien? "Als ik de wegen en het landschap zie, krijg ik zin om er te rijden"

Heel wat Belgen hebben vandaag speciaal wat vroeger opgestaan om de wegrit te volgen en daar was ook Thomas De Gendt bij. De renner van Lotto Soudal was vooral onder de indruk van de wegen in Japan.

Zo wil De Gendt door deze wegrit in de toekomst graag deelnemen aan de Ronde van Japan. "Als ik naar de Olympische Spelen kijk en de wegen en het landschap zie, krijg ik zin om de Ronde van Japan te rijden", schreef onze landgenoot op Twitter.

