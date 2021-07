Remco Evenepoel probeerde het, maar werd gegrepen: "Achteraf gezien misschien niet zo slim, want daar paar procenten verspeeld"

Remco Evenepoel heeft het vandaag geprobeerd in de Olympische wegrit, maar hij werd snel opnieuw gegrepen door het peloton. Deze aanval heeft er mee voor gezorgd dat Evenepoel de rol moest lossen op de Mikuni Pass.

Na de wedstrijd gaf Evenepoel toe dat het misschien niet het slimste plan was om zo vroeg aan te vallen. "Achteraf gezien was het misschien niet zo slim, want ik heb daar een paar procenten verspeeld", legde Evenepoel uit bij Sporza.

Volgens Evenepoel was het niet makkelijk om een gat te krijgen. "Ik ging in de aanval met twee andere renners, maar toen werden de andere landen wakker en begonnen ze te rijden. Dan is het moeilijk om een kloof te slaan."

Olympische tijdrit

Evenepoel krijgt nog een kans op een Olympische medaille, want onze landgenoot zal ook deelnemen aan de tijdrit. "Ik heb het laten lopen nadat ik het heb geprobeerd, want ik heb de knop meteen omgedraaid naar woensdag", aldus een strijdvaardige Evenepoel.