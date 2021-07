🎥 Pidcock overkomt recente sleutelbeenbreuk en hitte om goud te pakken: "Eens de race begon, stond ik er goed voor"

De gouden medaille is voor die kerel in het midden: Tom Pidcock. Een sleutelbeenbreuk gooide enkele maanden geleden nog roet in het eten. Het werd zo een race tegen de klok, maar het is allemaal goed afgelopen: Pidcock is de nieuwe olympische kampioen in de cross-country.

Na zijn glorietocht op de mountainbike sprak Pidcock bij British Cycle Sport over zijn ervaring in Tokio. "Het was al gek dat ik een olympiër werd. Dat zei ik mezelf ook voor de race: hoe speciaal dat al is." Twee maanden geleden lag hij nog in de lappenmand met een sleutelbeenbreuk. Hoe was het om daarvan te herstellen? "Het was heel moeilijk."

Eerst moest die breuk helen en nadien was het kwestie om opnieuw het wedstrijidgevoel te pakken te krijgen. Dat laatste ging moeizaam. "Ik heb sindsdien geen enkele goede race gereden", stelt PIdcock. De Brit liet er zich wel niet door ontmoedigen. "Ik heb hard getraind, ik wist dat ik in uitstekende vorm zat. Je twijfelt altijd wel aan jezelf. Ik had nog niet gepresteerd in een race. Eens de race begon, stond ik er goed voor."

Little chat with Tom Pidcock the new Olympic champion pic.twitter.com/aCXcKZPyBx — British Cycle Sport (@VeloUK) July 26, 2021

Al waren de omstandigheden waarin gestreden moest worden voor de olympische titel niet min. "Ik voelde me niet goed in de hitte, maar iedereen vertelde me dat niemand zich goed zou voelen."