Wout van Aert en Remco Evenepoel maken tocht van 75 kilometer ter voorbereiding van olympische tijdrit

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn zich volop aan het klaarstomen voor de olympische tijdrit van komende woensdag. Lang leve het Strava-account van Wout van Aert overigens. Zo kom je nog eens te weten welke arbeid de Belgische atleten leveren in Japan.

"Voorbereiding tijdrit deel 1", zo kondigt Wout van Aert op Strava aan. Hij heeft het daarmee over een trainingsrit dat hij gemaakt heeft in aanloop naar die training. Eerder postte Van Aert ook al gegevens over een herstelrit daags na de olympische wegrit.

Op de training in opbouw naar de tijdrit werd een afstand van 75,31 kilometer afgelegd, aan een gemiddelde snelheid van 35,6 kilometer per uur. Dat betekent dus dat deze trainingstocht 2 uur, 6 minuten en 46 seconden duurde. Ook werd er een hoogteverschil van 1209 meter overbrugd.

BEIDE TIJDRIJDERS ZIJ AAN ZIJ

Op Instagram is ook te zien dat Wout van Aert tijdens deze rit vergezeld werd door zijn kompaan Remco Evenepoel. Beiden zijn de vertegenwoordigers van België in het tijdrijden.