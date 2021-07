Deceuninck-Quick-Step maakt selectie bekend voor Clasica San Sebastian en rekent onder meer op wereldkampioen

Zaterdag is het in Spanje tijd voor de eendagswedstrijd Clasica San Sebastian. Bij Deceuninck-Quick-Step gaan ze vol voor de overwinning, want ze rekenen onder meer op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Daarnaast worden ook twee landgenoten geselecteerd, want ook Pieter Serry en Dries Devenyns zijn van de partij. De selectie wordt verder aangevuld met Mattia Cattaneo, Zdenek Stybar, Mikkel Honoré en James Knox.

We are happy to return this weekend to the beautiful @dklasikoa, one of the best one-day races on the calendar!https://t.co/biBpN1laGc pic.twitter.com/u3a0j4wPo3