Physical coach van Remco Evenepoel vorig weekend naar Tokio: "Dat halen niet veel renners"

Woensdag wordt de Olympische tijdrit gereden. Physical coach Koen Pelgrim vertrok afgelopen weekend naar Tokio om Remco Evenepoel bij te staan.

Voor de wegrit was Pelgrim niet nodig, voor de tijdrit vertrok hij afgelopen weekend wel naar de Olympische Spelen om Remco Evenepoel bij te staan. Want een medaille, daar hopen ze echt wel op, zonder het echt te zeggen.

De analyse van het parcours wordt heel belangrijk. “Je hebt renners die je vijf keer op een parcours mag sturen en het nog niet kunnen onthouden. Remco ziet een parcours een- of tweemaal en hij kent het van naaldje tot draadje”, zegt Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Maar ook het lichaam van Evenepoel kan doorslaggevend worden. “Hij is niet alleen licht, hij is ook klein en compact. Wat maakt dat hij voor iemand met zijn postuur zeer rap op het vlakke kan rijden.”

Ook de voorbereiding draagt veel bij aan het resultaat. “Wat helpt, is dat hij een liefhebber is. Remco zit graag op zijn tijdritfiets. Tot drie keer in de week. Tweemaal een specifieke training, nog eens een keertje bij het losrijden. Dat halen niet veel renners. Omdat een tijdritfiets anders voelt dan een wegfiets, heb je hem beter onder controle als je er vaker op traint. Dat zie je dus in de bochten. Op een bochtenspecialist als Ganna gaat hij nooit tijd pakken. Maar vergeleken met de gemiddelde tegenstander zit Remco best goed.”