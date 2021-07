Van Aert, Evenepoel en andere tijdrijders aan zet op de Spelen: dit zijn alle deelnemers

Zelf bij zijn eerste verkenning in Japan haalde Van Aert zijn tijdritfiets van stal. Net als Evenepoel gaat hij de tijdrit op de Olympische Spelen betwisten. Maar wie zijn de andere tijdrijders die in Tokio van het startpodium zullen rijden?

Woensdag staat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de olympische tijdrit op het programma. Per land zijn maar een beperkt aantal deelnemers of deelneemsters toegestaan. In aanloop naar de Spelen volgden de aankondigingen zich dan ook op: die zou wel meedoen aan het tijdrijden en die niet. Om door de bomen het bos nog te zien, lijsten we hier alle deelnemers aan de olympische tijdrit op.

Deelnemers tijdrit heren:

Azzedine Lagab

Rohan Dennis

Wout van Aert

Remco Evenepoel

Hugo Houle

Rigoberto Urán

Kasper Asgreen

Maximilian Schachmann

Nikias Arndt

Santiago Montenegro

Amanuel Ghebreigzabhier

Tanel Kangert

Rémi Cavagna

Tao Geoghegan Hart

Geraint Thomas

Nicolas Roche

Filippo Ganna

Alberto Bettiol

Saeid Safarzadeh

Alexey Lutsenko

Toms Skujiņš

Tom Dumoulin

George Bennett

Patrick Bevin

Tobias Foss

Patrick Konrad

Michal Kwiatkowski

Nelson Oliveira

João Almeida

Aleksandr Vlasov

Primoz Roglic

Juraj Sagan

Ion Izagirre

Michael Kukrle

Brandon McNulty

Lawson Craddock

Ryan Gibbons

Stefan Küng

Gino Mäder

Ahmad Badreddin Wais