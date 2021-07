Bondscoach Duitse wielerploeg komt op zeer negatieve manier in het nieuws na racistische uitspraak: "Haal die kamelendrijvers in"

In de Olympische tijdrit van deze ochtend is de Duitse bondscoach Patrick Moster op een zeer negatieve manier in het nieuws gekomen. Zo heeft hij een racistische uitspraak gedaan toen de Duitse renner Nikias Arndt de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier en de Algerijn Azzedine Lagab wilden inhalen.

Toen De Duitser Nikias Arndt de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier en de Algerijn Azzedine Lagab voorbij wilde steken, heeft Patrick Moster, de bondscoach van Duitsland, zich van een zeer slechte kant laten zien. Bij Sporza staat te lezen wat Moster naar Nikias Arndt riep. "Haal die kamelendrijvers in", waren de negatieve woorden van de Duitse bondscoach. De Duitse wielerbond heeft al laten weten dat ze het hier niet bij zullen laten en dat het intern besproken zal worden.