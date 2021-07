Herbeleef: Hoe ging de Olympische tijdrit voor onze landgenoten?

De Olympische tijdrit is gereden. Primoz Roglic is de nieuwe Olympische kampioen in deze discipline. U kan alle actie van deze spannende ochtend in de tijdrit hieronder terugvinden.

Remco Evenepoel heeft indruk gemaakt in de Olympische tijdrit. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft meteen ook de toptijd te pakken. Hij was maar liefst een halve minuut sneller dan Houle.

UPDATE: Remco Evenepoel is zijn toptijd opnieuw kwijt. De Colombiaan Rigoberto Uran was aan het tussenpunt maar liefst 20 seconden sneller en in het slot heeft hij er 2 seconden aan overgehouden. Uran is dus de nieuwe leider

9u20: Het is voorlopig zeer spannend in de Olympische tijdrit. Zo ligt alles op een zakdoek aan het eerste tussenpunt. Roglic heeft voorlopig de leiding daar, maar Dumoulin, Cavagna en Dennis staan in de buurt van de Sloveen. Wout van Aert en wereldkampioen Ganna moeten daar nog passeren.

9u24: Daar is de eerste tijd van Wout van Aert. Onze landgenoot strandt voorlopig op 4 seconden van Primoz Roglic. Uiteraard is er nog niks beslist, want in het tweede deel kan Wout van Aert de rollen nog helemaal omdraaien.

9u27: En we hebben een nieuwe leider aan het eerste tussenpunt! Filippo Ganna doet een halve seconde beter dan Primoz Roglic. Het is dus razend spannend bij de mannen in de Olympische tijdrit.

9u34: Wout van Aert is tijd aan het goed maken! Onze landgenoot volgt na 15 kilometer op slechts 4 honderste van Primoz Roglic. Ganna staat op de derde plaats op 3 seconden van de Sloveen. Er moeten uiteraard nog heel wat kilometers afgewerkt worden.

9u38: Het eerste deel zit er voor iedereen op. Wout van Aert lijkt het na 22 kilometer moeilijker te krijgen, want Roglic loopt 10 seconden weg van onze landgenoot. Ook Ganna volgt pas op 8 seconden van Roglic.

9u48: Primoz Roglic gaat hard. Na 31 kilometer heeft hij een halve minuut bij elkaar gesprokkeld tegenover Tom Dumoulin. Na 22 kilometer was het verschil tussen beide heren nog maar 8 seconden.

9u53: We hebben voorlopig een nieuwe leider aan de finish. Tom Dumoulin doet namelijk meer dan een minuut beter dan Rigoberto Uran. De zege is echter zeker nog niet binnen voor de Nederlander, want Roglic is aan een zeer straffe tijdrit bezig.

9u54: Het ziet er niet goed uit voor Wout van Aert. Onze landgenoot staat na 31 kilometer op de zesde plaats op meer dan een minuut van Roglic. Van Aert heeft nog 13 kilometer om deze tijd goed te maken.

9u56: Primoz Roglic is binnen. De Sloveen lijkt de Olympische titel binnen te halen, want hij doet maar liefst 1 minuut en 1 seconde beter dan Tom Dumoulin. Er moeten nog wel enkele renners binnenkomen, maar het ziet er goed uit voor Roglic.

10u08: Het is niemand meer gelukt om de tijd van Roglic te verbeteren. Wout van Aert eindigt bijvoorbeeld pas op de zesde plaats op 1 minuut en 40 seconden van Van Aert. Ook Ganna, Dennis en Küng kwamen niet meer in de buurt.