Michel Wuyts laat zich uit over Remco Evenepoel na Olympische tijdrit: "Het zou mij verbazen als hij dit jaar nog opnieuw op niveau zal komen"

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn er deze ochtend niet in geslaagd om voor een medaille te zorgen op de Olympische Spelen. Van Aert eindigde op de zesde plaats, terwijl Evenepoel tevreden moest zijn met de negende plaats.

Na de tijdrit liet Michel Wuyts zich uit over de prestatie van Remco Evenepoel. "Meestal is de duur van een zware blessure even lang als de duur van de terugkomst. In dit geval negen maanden, dus het zou mij verbazen als hij dit jaar nog opnieuw op niveau zal komen", liet Wuyts weten bij Sporza.

Toch begrijpt de wielercommentator en analist ook wel waarom Evenepoel geselecteerd werd. "Hij is de op één na beste tijdrijder van ons land. Gezien zijn leeftijd is een negende plaats uitstekend, maar als we naar zijn ambities kijken en het grote verschil met Roglic (2 minuten en 30 seconden) kon het beter. Hij heeft nood aan een volledige reset", aldus Wuyts.