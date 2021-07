Pech voor Belgische renner van Team INEOS Grenadiers: hij kampt met een virale infectie en zal zo even niet in het peloton te zien zijn

Pech voor Laurens De Plus. Onze landgenoot krijgt namelijk te maken met een virale infectie. Daardoor zal hij een tijdje niet kunnen wielrennen. Team INEOS Grenadiers maakte het nieuws bekend en ook De Plus zelf gaf meer info.

"Het eerste wat ik moet doen is rusten en daarna stap voor stap weer aan lichaamsbeweging doen. Het team zal mij helpen met regelmatige bijeenkomsten en medische controles om te volgen hoe het de komende maanden met mij gaat. Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun van INEOS Grenadiers", aldus De Plus.

