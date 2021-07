Straf! Annemiek van Vleuten zal na gouden medaille in de Olympische tijdrit te zien zijn in Spaanse klassieker komend weekend

Annemiek van Vleuten mag dan misschien al wel 38 jaar oud zijn, maar toch blijft de Nederlandse renster in een absolute supervorm. Zo zal ze zaterdag deelnemen aan de Clasica San Sebastian.

Na de zilveren medaille in de wegrit heeft Annemiek van Vleuten vandaag opnieuw een medaille binnengehaald in de tijdrit. Deze keer stond van Vleuten op het hoogste schavotje, want ze haalde de gouden medaille binnen.

Annemiek van Vleuten laat het daar niet bij, want de Nederlandse zal komend weekend opnieuw op de fiets te zien zijn. Ze zal volgens Sporza in Spanje namelijk deelnemen aan de eendagswedstrijd Clasica San Sebastian.