Tom Dumoulin heeft besluit genomen na zijn zilveren medaille in Tokio

Tom Dumoulin pakte in het tijdritten op de Olympische Spelen van Tokio een zilveren medaille en daar was hij heel blij mee.

Tom Dumoulin liet eerder dit jaar weten dat hij na overtraining en mentale problemen zijn wielercarrière even on hold wilde zetten. In mei begon hij opnieuw te trainen om zich te focussen op de Olympische tijdrit. Daarin pakte hij vandaag een zilveren medaille, na Primoz Roglic.

"Ik ga door, dat heb ik afgelopen week besloten. Nee, ik start zeker niet in de Vuelta, maar ik zou graag het WK rijden", liet Dumoulin na afloop van de tijdrit weten.

De voorbije maanden liep het voor Dumoulin beter dan verwacht. "Het voelde iets losser voor mezelf. Misschien was het alleen het gevoel want ik deed eigenlijk niet veel anders. Maar ik voelde in ieder geval dat ik de regie weer had. Nu moeten we gaan kijken hoe we dit vorm gaan geven richting de toekomst. We moeten even samen gaan zitten en kijken welke koersen ik ga doen. Ik merk dat ik het nog steeds een gave sport vind. Ik vind het leuk om hoge doelen te stellen en daar voor te gaan."