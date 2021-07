Wout van Aert werd zesde in de Olympische tijdrit: "Eerste rondje zat nog goed"

Geen tweede medaille voor Wout van Aert in de Olympische tijdrit. Hij werd zesde en voelde zelf dat het niet liep zoals het moest.

Wout van Aert ging er voluit voor, maar uiteindelijk pakte hij geen medaille in het tijdrijden. “Op het steilste stuk schoot ik bijna in kramp”, zei hij bij Sporza. “Ik had geen tussentijd nodig om te weten dat ik niet goed genoeg was voor het podium.”

De tweede ronde was er te veel aan voor van Aert. “Ik had op meer gehoopt, maar ik voelde al snel dat ik niet goed genoeg was”, aldus Van Aert. “In het eerste rondje zat het goed, maar ik voelde dat ik in het tweede mijn snelheid niet hoog genoeg kon houden.”

Eventjes tijd voor rust en de familie, maar Van Aert blijft nog veel doelen voor ogen houden. Dit jaar, maar ook in de toekomst. De Olympische Spelen smaken alvast naar meer.