Azzedine Lagab reageert na racistische uitspraken Duitse bondscoach: "Zo jammer dat dit moet gebeuren op de Olympische Spelen"

Azzedine Lagab, een Algerijnse renner, gaf zijn reactie via Twitter. “Er is geen kamelen race op de Olympische Spelen. Daarom heb ik voor wielrennen gekozen. Ik was er tenminste bij in Tokio”, legde Lagab uit.

“Ik heb mezelf altijd al als atleet willen promoten op sociale media, maar nooit gedacht dat het zo zou zijn! Ik heb al eerder agressieve racistische opmerkingen gehad, maar ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven ze ter plekke af te handelen, ver van de sociale media. Het is zo jammer dat het gebeurt op de Spelen”, aldus Lagab.

Well, There is no camel 🐪 race in #olympics that’s why I came to cycling. At least I was there in #Tokyo2020

I’ve always wanted to promote myself as an athlete on social media, but never thought it would be that way! I had more agressive racist comments before, but I’ve always preferred To deal with them on the spot, far from social media It’s such a shame it happens in the #olympics