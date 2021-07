Automobilist rijdt bij inhaalmanoeuvre Jasper De Buyst aan in Spanje

Jasper De Buyst plaatste op Twitter een foto van een bocht van de Col de la Rabassa, een beklimming die al meerdere keren aan bod gekomen is in de Vuelta. "Ik ben aangereden door een autobestuurder die langs de verkeerde kant van de weg reed. Hij passeerde in deze bocht twee renners die aan het klimmen waren. Ik was aan het dalen en werd geraakt door de wagen."

De Buyst zou graag in contact gebracht worden met die twee andere renners die konden zien wat er gebeurd is. "Ik ben op zoek naar de twee renners die bergop reden op deze beklimming. Kan iemand me helpen om hem te vinden?"

Got hit by a car riding on the opposite side of the road while he was passing 2 cyclists on their ascent of coll de rabassa in this corner, i was descending and got hit by the car.I am looking for the 2 cyclist who were going up the climb. So if somebody can help finding them?! pic.twitter.com/zgbBf18xYM