Jordi Meeus en Bora-Hansgrohe gaan samen door tot 2024, ook twee ploegmaats verlengen contract

Jordi Meeus heeft Bora-Hansgrohe helemaal overtuigd. Tot 2024 loopt het contract van de Belgische sprinter nu. Meeus had al een overeenkomst met de Duitse formatie tot het einde van 2022. Die is nu opengebroken. Ook ploegmaats Gamper en Laas hebben bijgetekend.

"Ik ben heel tevreden dat we het contract van Jordi al vroeg kunnen verlengen. Hij heeft zich in zijn eerste jaar als prof goed ontwikkeld en had een belangrijke rol in de lead-outs. Hij heeft ook koersen gewonnen. We zien veel potentieel in hem. Vanaf volgend seizoen zal hij meer zelf voor uitslagen koersen", kondigt teammanager Ralph Denk aan.

IDEALE OMGEVING

"Het is geweldig om te zien hoeveel vertrouwen de ploeg in mij heeft. Ik wil in het bijzonder Raphael Denk hiervoor bedanken. De omgeving hier is ideaal voor mij. Anders had ik niet zo goed de stap naar de WorldTour kunnen zetten", redeneert Meeus. "Als sprinter heb je altijd grote doelen, maar ik ben nog jong en neem het stap voor stap."

Bora-Hansgrohe kondigde dus ook andere contractverlengingen aan. Patrick Gamper en Martin Laas hebben beiden voor een jaar bijgetekend. De Oostenrijker en de Est liggen zo vast tot het einde van het volgende seizoen.