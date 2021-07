Aagje Vanwalleghem begrijpt uitleg van Wout van Aert volledig: "Een krachtig signaal"

Op zijn tijdritfiets greep Wout van Aert naast een medaille. Aagje Vanwalleghem begrijpt volledig dat Van Aert zijn echtgenote Sarah en zoontje Georges begon te missen, zoals de zilveren medaillewinnaar van de wegrit na de tijdrit vertelde.

Vanwalleghem, een voormalige olympiër in het turnen, kwam in HLN terug op die uitspraak. "Ik ben een grote fan van Wout van Aert. Hoe hij, net als Remco Evenepoel, terugkwam na die zware blessure destijds: niks dan bewondering. Toen Van Aert zei dat de emotionele ontlading na zijn zilver in de wegrit te groot was om in het tijdrijden nog eens zo diep te gaan, vond ik dat een krachtig signaal."

GEEN NORMALE SPELEN

Vanwalleghem legt verder uit hoe alles rond deze toch wel speciale editie van de Olympische Spelen een impact kan hebben. "Door corona zijn het geen normale Spelen, al die atleten zitten daar in hun cocon, zonder hun familie. Dat weegt, hoor."

Toen zij als gymnaste deelnam aan de Spelen van 2004, was het heel anders. "Toen ik in de finale stond, zaten onder meer mijn mama en jeugdvriendin op de tribune. Kort oogcontact maken of knuffelen: dat doet veel. Zelfs de Belgische vlaggen in het stadion kunnen een boost geven."