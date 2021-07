Olympiërs gezocht om in voetsporen van Van Aert en Casse te treden: België bijgebeend door... San Marino

Wout van Aert en Matthias Casse zijn voorlopig de medaillewinnaars voor België op de Olympishe Spelen. Het wordt stilaan tijd om daar nog eens een paar medaillewinnaars bij te krijgen. België is op vlak van eremetaal ondertussen zowaar bijgebeend door San Marino.

Met die zilveren medaille voor Van Aert in het wielrennen en het brons voor Casse in het judo, staat België in het medailleklassement op een 49ste plaats. Het deelt die positie met Cuba, Denemarken, Oeganda en... dwergstaat San Marino.

Alessandra Perilli heeft San Marino in het schieten de eerste olympische medaille ooit bezorgd: ze haalde brons. En het feest kan niet op bij de door Italië omringde enclave. Perilli was samen met Gian Marco Berti in de gemengde competitie goed voor zilver.

MEDAILLES OP KOMST

Prompt staat San Marino naast België in het medailleklassement, terwijl ons land toch een zekere sporttraditie heeft. Enkele keren grepen al landgenoten net naast een medaille. Gelukkig is er sowieso nog eremetaal op komst: met Nina Derwael, de Red Lions en Nafi Thiam hebben we nog grote kanshebbers op een medaille, mogelijk zelfs een gouden. Voorlopig blijven Van Aert en Casse de trots van België op de Spelen.