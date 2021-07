Pascal Eenkhoorn verschalkt twee Belgen in de sprint van Heistse Pijl

De Nederlander Pascal Eenkhoorn heeft de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. In een sprint met drie was hij sneller dan Yves Lampaert en Jonas Rickaert.

Het vlakke parcours leek uit te nodigen voor een massasprint aan het einde van de koers maar het deelnemersveld werd helemaal uit elkaar geslagen. Deceuninck-Quick.Step trok met Fabio Jakobsen naar Heist op den Berg om de overwinning weg te kapen maar de Nederlandse sprintbom gaf op in de laatste 50 kilometer toen hij te ver achterop zat.

The Wolfpack had vooraan wel een pionnetje mee want Lampaert was samen met Eenkhoorn en Rickaert op pad in de slotkilometers. Het peloton kwam geen sikkepit dichterbij, net als de achtervolgers. Het was al snel duidelijk dat het trio vooraan voor de overwinning zou strijden.

In een sprint met drie legt de Nederlander Pascal Eenkhoorn de twee Belgen erop in de sprint. Lampaert eindigt op de tweede plaats, Rickaert derde. In de achtervolgende groep sprintte Bert Van Lerberghe naar plek 4.